Aus 17 werden zwölf: Windpark Kettlasbrunn bekommt 2027 mehr Power

Der Windpark Kettlasbrunn wird repowert - das bedeutet, dass die Windräder in diesem Park in der Stadtgemeinde Mistelbach durch neue ersetzt werden. Das hat die NÖ Landesregierung (ÖVP, FPÖ und SPÖ) einstimmig genehmigt.

Derzeit zählt der Windpark Kettlasbrunn 20 Windräder. 17 davon werden abgebaut und durch zwölf moderne und leistungsstärkere Anlagen ersetzt. "Durch dieses Repowering wird künftig knapp dreimal so viel Ökostrom produziert wie bisher", erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). 2027 soll mit Repowering begonnen werden "Die Arbeiten sollen im ersten Quartal 2027 beginnen", spricht EVN-Sprecher Michael Kovarik auf KURIER-Nachfrage über den Zeitplan des Energieversorgers. Durch diesen Ausbau der Windkraft werde der Wirtschaftsstandort gestärkt und "die blau-gelbe Energieunabhängigkeit" erhöht, so Pernkopf, der ebenso betonte: "Wir sind gerne die Ökostromlokomotive Österreichs, weil wir unsere Heimat damit unabhängiger von Energieimporten machen und die Versorgungssicherheit erhöhen."

EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz ist erfreut über diesen Beschluss, denn das Ziel sei klar: "Bis 2030 möchte die EVN ihre Windkraftleistung von aktuell rund 530 MW auf 770 MW ausbauen." Mit Projekten wie in Kettlasbrunn ist es möglich, bei gleichbleibender Anlagenanzahl deutlich mehr Ökostrom zu erzeugen. "Diese Potentiale wollen wir nutzen", meint Szyszkowitz. 133 Windräder mit mehr Leistung genehmigt Passend dazu wurde vor kurzem von ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen der NÖ Klima- und Energiefahrplan im Landtag beschlossen und damit die Ausbauziele erhöht, denn allein in den vergangenen beiden Jahren wurden bisher schon 133 Windräder mit einer Leistung von 835 MW von der Landesregierung einstimmig genehmigt, heißt es in einer Aussendung des Landes.