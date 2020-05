Die Dancing Stars bringen ihr Glück - für die Moderation der Tanz-Show wurde sie schon 2006 und 2008 mit je einer KURIER ROMY ausgezeichnet. Diesmal ist sie in der Kategorie "Beliebteste Moderatorin einer Show" nominiert.



Begonnen hat Weichselbraun ihre Moderatorenkarriere bei einer privaten Radiostation in Tirol. Der Sprung auf den Bildschirm gelang ihr nach dem Sieg bei einem Nachwuchs-Modelwettbewerb. Zunächst war sie für einen Tiroler TV-Sender tätig, anschließend für den Musiksender VIVA Plus und ab 2002 für MTV. Ihre ORF-Laufbahn begann 2004, damals war die gebürtige Innsbruckerin als Außenmoderatorin bei der Expedition Österreich dabei. Nach diesem Engagement folgten song.null.fünf und die Top Spot-Verleihung -und dann kamen die Dancing Stars - als deren Gastgeberin und Moderatorin sie heuer zum sechsten Mal fungiert.



Bewährt hat sich Mirjam Weichselbraun bereits mehrfach als Moderatorin der KURIER ROMY Gala, der Fernseh-Übertragung des Charity-Events Life Ball und gemeinsam mit Alfons Haider als Talkerin bei der ORF-Übertragung vom Wiener Opernball.

Inzwischen ist die Innsbruckerin, die auch in Berlin zuhause ist, auch regelmäßig bei deutschen Sendern als Moderatorin im Einsatz - etwa bei der großen Live-Show The Dome ( RTL II) und langsam auch einem internationalen Publikum bekannt. Für die ZDF-Mediathek hat Mirjam seit 2003 bekannte Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Politik und Sport interviewt - unter ihnen Michail Gorbatschow, Tom Cruise, John Malkovich, Cameron Diaz und die Fußball-Legenden Franz Beckenbauer und Pelé. Dazu kamen erste Film-Rollen und Engagements als Synchronsprecherin.