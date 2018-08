Minister-Lokalaugenschein: Wildnis als Schutz vor Hochwasser

An dem Projekt sind neben dem Ministerium und dem Land auch der Fischereiverband und die Region beteiligt. Außerdem wird es zu 50 Prozent von der EU kofinanziert. Insgesamt werden mehrere hundert Millionen Euro investiert.

Für den Hochwasserfall soll der neu geschaffene Retensionsraum in Zukunft in der Wachau mehr Sicherheit bieten. Minister Norbert Hofer zu dem LIFE-Projekt: „So kreieren wir sichere Zukunftsperspektiven für die Natur ebenso wie für Mensch und Wirtschaft im einzigartigen Umfeld Donau.“ Ähnlich sieht es Landes-Vize Stephan Pernkopf: „Nur wenn wir diese vielfältige Naturregion weiterhin nah am Fluss und seiner Natur entwickeln, können wir ihre Schönheit und ihren großen Wert für Mensch und Natur langfristig erhalten.“