Bittere Millionenpleite eines Fruchtverarbeiters in St. Pölten

Auf die Produktion von feinen Fruchterzeugnissen und Marmeladen spezialisiert, musste die St. Pöltner Aprosell Frucht GmbH am heutigen Dienstag einen bitteren Gerichtsgang antreten. Über das Vermögen der des Betriebes aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht St. Pölten eröffnet. berichtete Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform.

Das Unternehmen wurde 2019 am Standort St. Pölten mit einer modernen Produktionsstätte für hochwertige Fruchterzeugnisse zu betreiben. Das Geschäftsmodell fokussierte sich auf die Herstellung von Eigenmarken für den Lebensmitteleinzelhandel sowie auf die Belieferung von Industriekunden.