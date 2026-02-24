St. Pölten

Feuer-Alarm auf der Westautobahn: Transporter stand in Flammen

Dichter Rauch, zwei gesperrte Fahrstreifen kurz nach dem Knoten St. Pölten – ein Brand sorgte am Morgen auf der A1 für Behinderungen.
Johannes Weichhart
24.02.2026, 08:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Feuerwehr löscht brennendes Auto

Ein Fahrzeugbrand hat am frühen Morgen auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg für einen größeren Einsatz gesorgt. Kurz nach dem Knoten St. Pölten stand ein Transporter in Vollbrand.

Fahrmanöver endet im Graben: Feuerwehr rettet Bus

Bereits auf der Anfahrt war laut Auskunft der Feuerwehr Böheimkirchen die starke Rauchentwicklung weithin sichtbar. Die Freiwilligen leiteten umgehend einen Löschangriff unter Atemschutz ein. Mit mehreren Strahlrohren wurde das brennende Fahrzeug bekämpft.

Ausgebranntes Fahrzeug

Der Transporter brannte völlig aus

Für die Dauer des Einsatzes mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte.

Verletzt wurde niemand

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen, die Polizei sowie die Autobahnmeisterei der ASFINAG. Auch der Radiosender Ö3 informierte Verkehrsteilnehmer über den Vorfall.

Wilder Crash in St. Pölten: Auto wurde gegen Ampel geschleudert

Der Lenker des Transporters blieb glücklicherweise unverletzt. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

St. Pölten Salzburg
kurier.at  | 

Kommentare