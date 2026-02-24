Feuer-Alarm auf der Westautobahn: Transporter stand in Flammen

Ein Fahrzeugbrand hat am frühen Morgen auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg für einen größeren Einsatz gesorgt. Kurz nach dem Knoten St. Pölten stand ein Transporter in Vollbrand.

Bereits auf der Anfahrt war laut Auskunft der Feuerwehr Böheimkirchen die starke Rauchentwicklung weithin sichtbar. Die Freiwilligen leiteten umgehend einen Löschangriff unter Atemschutz ein. Mit mehreren Strahlrohren wurde das brennende Fahrzeug bekämpft.

Für die Dauer des Einsatzes mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte.

Verletzt wurde niemand

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen, die Polizei sowie die Autobahnmeisterei der ASFINAG. Auch der Radiosender Ö3 informierte Verkehrsteilnehmer über den Vorfall.