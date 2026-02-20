Fahrmanöver endet im Graben: Feuerwehr rettet Bus
Das Umkehrmanöver eines Busfahrers endete heute Vormittag im Straßengraben, wie die Feuerwehr Kirchstetten-Markt berichtet. Die Freiwilligen waren am Freitag um 06.38 Uhr erneut zu einem Einsatz aufgrund der anhaltenden Schneefälle alarmiert worden. Auf der L129 zwischen Kirchstetten und Sichelbach fanden sie ein Linienbus vor, der in den Straßengraben gerutscht war und drohte weiter abzurutschen.
Keine Kinder transportiert
Nach rascher Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden: Es befanden sich keine Schulkinder im Bus, der Lenker hatte das Fahrzeug bereits verlassen. Aufgrund des starken Frühverkehrs wurde die Unfallstelle abgesichert und eine Verkehrsregelung eingerichtet.
Da sich der Bus im Graben verkeilt hatte, wurde zur Bergung Spezialfirma hinzugezogen. Während der Arbeiten musste die L129 vorübergehend gesperrt werden. Gemeinsam gelang es, den Bus wieder auf die Fahrbahn zu heben, sodass er seine Fahrt fortsetzen konnte. Nach über zwei Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ein.
Kommentare