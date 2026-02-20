Niederösterreich

Wilder Crash in St. Pölten: Auto wurde gegen Ampel geschleudert

Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall im Süden der Landeshauptstadt beteiligt.
Johannes Weichhart
20.02.2026, 09:14

Umgestürzter PKW bei einer Ampel

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B20 mit der B39 in St. Pölten sind am Donnerstag mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte ein Auto um und wurde gegen einen Ampelmasten geschleudert.

Die Lenkerin sowie ihre Hunde konnten rasch aus dem demolierten Fahrzeug befreit werden, die Frau blieb zum Glück unverletzt. Auch weitere Personen, die an dem Crash beteiligt waren, hatten Glück im Unglück.

Auto liegt auf der Seite

Die Frau und ihre Hunde konnten rasch befreit werden.

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab und banden ausgelaufene Betriebsmittel. In weiterer Folge wurde gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt das seitlich zum Liegen gekommene Fahrzeug geborgen.

Nachdem der beschädigte Pkw gesichert abgestellt war, konnten die beteiligten Feuerwehren wieder in ihre Zentralen einrücken. Die Unfallursache muss nun von der Polizei ermittelt werden.

St. Pölten
