Bezirk St. Pölten

Crash auf Schnee-Fahrbahn in NÖ: Pkw kracht in Schneepflug

Nach einer Kollision bei St. Pölten wurde eine Pkw-Lenkerin ins Spital gebracht.
Johannes Weichhart
17.02.2026, 13:57

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Unfall mit Auto und Traktor, Feuerwehr im Einsatz

Der massive Schneefall hat am Montag im Mostviertel hat für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. 

Auf der Landesstraße zwischen Prinzersdorf und Sasendorf im Bezirk St. Pölten krachten ein Pkw und ein Traktor, auf dem ein Schneepflug montiert war, zusammen. Die Kollision ereignete sich auf schneeglatter Fahrbahn.

Schwerer Unfall in NÖ: Sattelzug liegt quer auf A1

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr – darunter ein Rüstlöschfahrzeug sowie ein Lastfahrzeug – rückten umgehend zum Einsatzort aus. Später folgten auch das Kommandofahrzeug und ein Mannschaftstransportfahrzeug.

Straße war gesperrt

Die Rettung war bereits vor Ort und versorgte die Lenkerin des Wagens. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die Frau aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Das kriminelle Millionengeschäft mit den "Schockanrufen"

Die beschädigten Fahrzeuge wurden von den Freiwilligen geborgen, ausgelaufener Dieselkraftstoff gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Danach konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Polizei war ebenfalls am Einsatzort und hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

St. Pölten
kurier.at  | 

Kommentare