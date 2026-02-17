Crash auf Schnee-Fahrbahn in NÖ: Pkw kracht in Schneepflug

Der massive Schneefall hat am Montag im Mostviertel hat für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Auf der Landesstraße zwischen Prinzersdorf und Sasendorf im Bezirk St. Pölten krachten ein Pkw und ein Traktor, auf dem ein Schneepflug montiert war, zusammen. Die Kollision ereignete sich auf schneeglatter Fahrbahn.

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr – darunter ein Rüstlöschfahrzeug sowie ein Lastfahrzeug – rückten umgehend zum Einsatzort aus. Später folgten auch das Kommandofahrzeug und ein Mannschaftstransportfahrzeug. Straße war gesperrt Die Rettung war bereits vor Ort und versorgte die Lenkerin des Wagens. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die Frau aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht.