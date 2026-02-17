Schwerer Unfall in NÖ: Sattelzug liegt quer auf A1

Nach dem Schneechaos am Rosenmontag sorgt ein schwerer Lkw-Unfall auf der Westautobahn (A1) auch für einen chaotischen Faschingsdienstag im Verkehrsgeschehen im niederösterreichischen Zentralraum.

Laut den Verkehrsdiensten wird sich das Verkehrsdesaster über mehrere Stunden hinziehen. Auf den Ersatzstrecken heißt es, „nichts geht mehr“.

Ein quer über die Fahrbahn zum Liegen gekommener Sattelzug bedingte ab 8.30 Uhr zwischen Böheimkirchen und St. Pölten eine Sperre der Fahrbahnrichtung Salzburg . Weil durch den Unfall, an dem ein zweiter Sattelschlepper beteiligt gewesen sein dürfte, auch die Mitteltrennwand etwas verschoben worden ist, sind auf der Fahrbahnrichtung Wien der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt.

Aufgrund dieser Engstelle gibt es ebenfalls einen Stau.

Umleitung überlastet

In Fahrtrichtung Westen werden Pkw bei der Anschlussstelle Böheimkirchen von der A1 auf eine Landesstraße zur S33 weitergeleitet. Doch die Umleitung soll ebenfalls bereits überlastet sein. Die Verkehrsdienste raten von Wien in Richtung Westen auf die A22 Richtung Stockerau und dann auf die S5 und die S33 auszuweichen.