Niederösterreich

Schwerer Unfall in NÖ: Sattelzug liegt quer auf A1

Ein schwerer Unfall auf der Westautobahn zwischen Böheimkirchen und St. Pölten sorgt für massive Staus.
Wolfgang Atzenhofer
17.02.2026, 09:35

Nach Crash ist A! durch Lkw-Zug blockiert

Nach dem Schneechaos am Rosenmontag sorgt ein schwerer Lkw-Unfall auf der Westautobahn (A1) auch für einen chaotischen Faschingsdienstag im Verkehrsgeschehen im niederösterreichischen Zentralraum.

Liegender Lkw auf der A1

Schwierige Bergungsarbeiten auf der A1 bei Böheimkirchen.

Laut den Verkehrsdiensten wird sich das Verkehrsdesaster über mehrere Stunden hinziehen. Auf den Ersatzstrecken heißt es, „nichts geht mehr“.

Menschenrettung im Weinviertel: Lenker kam von Schneefahrbahn ab

Ein quer über die Fahrbahn zum Liegen gekommener Sattelzug bedingte ab 8.30 Uhr zwischen Böheimkirchen und St. Pölten eine Sperre der Fahrbahnrichtung Salzburg. Weil durch den Unfall, an dem ein zweiter Sattelschlepper beteiligt gewesen sein dürfte, auch die Mitteltrennwand etwas verschoben worden ist, sind auf der Fahrbahnrichtung Wien der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt.

Mitteltrennwand wurde bei dem Crash verschoben

Mitteltrennwand wurde bei dem Crash verschoben.

Aufgrund dieser Engstelle gibt es ebenfalls einen Stau.

Umleitung überlastet

In Fahrtrichtung Westen werden Pkw bei der Anschlussstelle Böheimkirchen von der A1 auf eine Landesstraße zur S33 weitergeleitet. Doch die Umleitung soll ebenfalls bereits überlastet sein. Die Verkehrsdienste raten von Wien in Richtung Westen auf die A22 Richtung Stockerau und dann auf die S5 und die S33 auszuweichen.

Feuerwehr bindet ausgeflossene Betriebsmittel.

Feuerwehr muss beim liegenden Koloss ausgeflossene Betriebsmittel binden.  

Die Feuerwehren Böheimkirchen und St. Pölten-Stadt stehen im Einsatz. Die Freiwilligen müssen beim umgestürzten Koloss ausgeflossene Betriebsmittel binden. Meldungen über Verletzte gibt es derzeit noch nicht. Mit der massiven Verkehrsbehinderung ist für mehrere Stunden zu rechnen.  

Unfall Westautobahn

Die Kameraden der FF Böheimkirchen sind auf der Westautobahn im Einsatz.

St. Pölten Niederösterreich
kurier.at, watzenh  |   |  Aktualisiert vor 45 Minuten

Kommentare