Menschenrettung im Weinviertel: Lenker kam von Schneefahrbahn ab

Der Schnee forderte auch im Weinviertel die Einsatzkräfte: Montagmittag wurden im Bezirk Hollabrunn die Feuerwehren Aspersdorf, Hollabrunn und Wullersdorf während des Schneetreibens zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung zwischen Aspersdorf und Hetzmannsdorf alarmiert.

Feuerwehr befreite Lenker aus Pkw

Mit drei Fahrzeugen rückte die FF Wullersdorf aus. Als die Kameraden am Einsatzort ankamen, befand sich der Lenker noch im Wagen und wurde sofort von den Feuerwehrmitgliedern betreut. Als der Notarzt eintraf, befreiten die Einsatzkräfte gemeinsam den Lenker aus seinem Pkw, damit er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde das Auto von der Feuerwehr mit Seilwinde und Kran geborgen und gesichert abgestellt sowie die Unfallstelle gereinigt.