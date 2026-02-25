Amstetten

Millionen-Konkurs eines Immobilien-Entwicklers in NÖ

Firma nennt 13 Millionen Schulden. Unternehmen soll liquidiert werden. Pleite im Sog der finanziellen Malversationen der großen Immo-Muttergesellschaft VMF.
Wolfgang Atzenhofer
25.02.2026, 08:21

LANDESGERICHT ST. PÖLTEN

Ein mit der Verwertung eines exklusiven Mehrparteien-Wohnprojekts in Wien-Penzing beschäftigter Immobilienentwickler mit dem Sitz in Amstetten ist in eine Millionenpleite geschlittert. Über das Vermögen der  "Entwicklung Hauptstraße 174 Immo GmbH“ wurde am Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren eröffnet. Die Firma steht im direkten Sog mit der vor zwei Jahren in millionenschwere Malversationen geratenen VMF/VKM-Immobiliengruppe.

"Die Gründe für das Abgleiten des Immobilienmaklers in die Insolvenz sowie die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens durch die Insolvenzverwaltung noch überprüft werden“, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband.  Erst nach Vorliegen einer Inventarisierung sowie der Schätzung durch einen noch zu bestellenden Gutachter könne der genaue Wert des im schuldnerischen Unternehmen befindlichen Anlage- und Umlaufvermögens bekannt gegeben werden, berichtet die Gläubigerschutzgesellschaft.

Muttergesellschaft

Als Geschäftsführer und Mitgesellschafter fungiert der Immobilienunternehmer Christian Voithofer. Die  VMF-Vermögensverwaltungs- GmbH. hält den Hauptanteil des schuldnerischen Unternehmens. Das Sanierungsverfahren  der VMF-Gruppe um die Brüder Christian und Martin Voithofer, die eine Vielzahl von Immobilien-Projektgesellschaften hält, zog Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nach sich.

Laut Alpenländischem Kreditorenverband hat die Schuldnerin vier von der Pleite betroffene Gläubiger genannt.

Schulden

Die Höhe der Verbindlichkeiten soll nach Eigenangaben 13 Millionen Euro betragen. Eine Fortführung des Unternehmens wird nicht angestrebt. Die "Entwicklung Hauptstraße 174 Immo GmbH“ soll liquidiert werden. 

Amstetten Insolvenz St. Pölten Wien
