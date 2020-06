Millionen Euro für den Kampf gegen die Wassermassen

Etwa ein Becken und Schutzbauten am Furtherbach, der in die Triesting mündet. Gemeinsame Kosten: 15 Millionen Euro. Oder der Hochwasserschutz in Leobersdorf um 2,5 Millionen. Eines der ehrgeizigsten Projekte entsteht im Pottensteiner Ortsteil Fahrafeld. Dort soll 2016 das zweitgrößte Retentionsbecken Niederösterreichs gebaut werden – mit einem Volumen von 700.000 Kubikmeter. Das größte mit 1,55 Millionen Kubikmeter hat Katzelsdorf/ Leitha im Bezirk Wiener Neustadt.

Landesweit sind die Summen, die seit dem Jahrhunderthochwasser von 2002 investiert werden, noch beeindruckender. 628 Millionen Euro waren es bisher, bis zum Jahr 2023 werden es 860 Millionen sein. 360 Projekte wurden in den letzten Jahren fertig gestellt. "Alle haben sich während der letzten Hochwasserereignisse bestens bewährt und größere Schäden verhindert", ist der zuständige Landesrat Stephan Pernkopf zufrieden. An 110 Projekten wird derzeit gearbeitet.