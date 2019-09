Militärakademie: "Da muss man Abstriche hinnehmen"

Älteste Militärakademie der Welt

Die "Tage der Leutnante" zählen alljährlich zum Höhepunkt im Jahreskalender der Theresianischen Militärakademie. Am 27. und 28. September werden in Wiener Neustadt die neuen Offiziere ausgemustert und am „Tag der Leutnante“ in das Bundesheer übernommen. Immer in Anwesenheit des Bundespräsidenten.

Die Theresianische Militärakademie ist die älteste aktive, durchgängig der Offiziersausbildung gewidmete Militärakademie der Welt. Am 14. Dezember 1751 war sie von Kaiserin Maria Theresia gegründet worden. 1956 war nach dem Zweiten Weltkrieg die Ausbildung wieder aufgenommen worden.

Seit 1998 absolvieren die künftigen Offiziere auch einen sechssemestrigen Fachhochschul-Lehrgang „Militärische Führung“, für den sich auch Zivilpersonen einschreiben lassen können. Und seit Schulbeginn wird nun auch die „Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit“, kurz Sicherheitsschule, im Bereich der Militärakademie betrieben.