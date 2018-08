Mikl-Leitner: „Sinnvoll, dass Länder Steuern einheben“

Zuerst sollten bei der AUVA 500 Millionen Euro gespart werden, das geht aber so nicht. In der Verwaltung kann man immer sparen, aber wenn es Leistungen gibt, die die AUVA nicht mehr erbringt, wird es jemand anderer bezahlen müssen. Das Theater um die AUVA war offenbar nicht sehr geschickt.

Über die Kommunikation kann man immer streiten, aber das Entscheidende ist, dass wir in den Strukturen Verschlankungen erreichen, dass wir dort Geld sparen und nicht beim Menschen. Bei der AUVA ist mir wichtig, dass keine Gesundheitseinrichtungen geschlossen werden und dass bei den Leistungen nicht gespart wird. Es kann genauso nicht sein, dass Leistungen von der AUVA in Richtung der Länder verlagert werden. Das wäre keine Einsparung. Es wird aber generell im Gesundheitsbereich schon ein hartes Stück Arbeit, dass wir es schaffen, den ambulanten Bereich zu entlasten und mehr hin zu den niedergelassenen Ärzten zu verlagern. Da werden die Gesundheitszentren eine wesentliche Rolle spielen. Hier haben wir in Niederösterreich in enger Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung einen Erfolg erzielt und auch bereits einige Standorte definiert. Wir erhoffen uns dadurch, die wohnortnahe Versorgung noch einmal zu verbessern.

An den 27 Klinikstandorten in Niederösterreich wird aber nicht gerüttelt?

Nein, diese Standorte bleiben.

Beim Thema Sparen im Gesundheitssystem nennen Experten vor allem den Bereich der Spitäler – wenn sie anders organisiert, wenn sie bundesweit koordiniert werden. Da wehren sich die Länder immer dagegen. Wäre so eine Lösung nicht doch gescheiter?

Die Lösung wäre die Finanzierung aus einer Hand. Dann werden nicht ärztliche Leistungen vom niedergelassenen Bereich in die Kliniken verlagert, dann würden alle an einem Strang ziehen. Jetzt passiert aber einmal der erste Schritt mit der Reform der Sozialversicherungsanstalten, dann muss man in den nächsten Jahren den Schritt in Richtung Finanzierung aus einer Hand gehen.

Wenn wir schon über das Geld reden: Da gibt es immer wieder den Vorschlag – Tirols Landeshauptmann Platter hat ihn zuletzt gemacht –, dass die Bundesländer selbst Steuern einheben sollen. Sinnvoll?

Ich halte das für sinnvoll, weil ich es leid bin, ständig zu hören, dass der Bund die Steuern einhebt und die Länder sie ausgeben. Ich bin gerne bereit, Steuerverantwortung zu übernehmen.

Sie waren lange Innenministerin, jetzt ist es Herbert Kickl von der FPÖ. Rund um das BVT hat es sehr viele Diskussionen gegeben und es gab sogar kolportierte Zitate von Kickl, das Innenministerium sei korrupt gewesen. Das muss Sie doch im Herzen getroffen haben?

Was ich in solch einem sensiblen Bereich verlange, ist, dass es rasch zu einer Aufklärung kommt. Gerade das BVT ist ein äußert sensibler Bereich und da heißt es auch, sensibel vorzugehen. Da sollte man nicht noch Öl ins Feuer gießen.

Aber geärgert haben Sie sich?

Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich: Wer das Innenministerium kennt, weiß, dass man dort großartige Arbeit leistet. Die Aufklärungsrate zeigt es, das internationale Ansehen zeigt es auch. Ein derartiger Vorwurf richtet sich deswegen von selbst.

Gemeinsam mit dem damaligen Innenminister Sobotka haben Sie das Standort-Projekt in Wiener Neustadt für die Flugpolizei präsentiert und Innenminister Herbert Kickl hat es gestoppt.

Es gibt hier eine Arbeitsvereinbarung zwischen dem Innenministerium und dem Land Niederösterreich. Ich setze voraus, dass derartige Sicherheitsvereinbarungen halten. Was einzelne Details betrifft, sind wir derzeit im konstruktiven Gespräch mit dem Herrn Innenminister.

Zur Asylpolitik: Es gibt junge Asylwerber, die eine Lehre beginnen, und dann gehen müssen, weil sie einen negativen Bescheid erhalten. Ist das gescheit?

Bei einer Asylentscheidung geht es darum, ob jemand im Land bleiben darf oder das Land verlassen muss. Gibt es eine negative Entscheidung, muss er das Land verlassen. Recht muss Recht bleiben. Aber wir haben 30.000 Asylberechtigte beim AMS gemeldet, die im Arbeitsmarkt integriert werden müssen. Diese 30.000 stehen der Wirtschaft zur Verfügung. Die gilt es zu qualifizieren, um sie einsetzen zu können.

Wie laufen die Gespräche mit Minister Josef Moser, der eine Entflechtung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern angekündigt hat?

Ich halte eine klare Regelung bei den Kompetenzen für gut. Wenn man das mit Hausverstand angeht, braucht sich keine Seite fürchten. Dann wird die Bevölkerung der große Gewinner sein.

Zu Niederösterreich: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der SPÖ und der FPÖ in der Regierung?

Es ist uns erstmals erfolgreich gelungen, dass es mit allen Regierungsparteien ein Arbeitsübereinkommen gibt und dass von allen Regierungsparteien das Budget beschlossen worden ist. Das verbuche ich als Erfolg des Miteinanders.

Wenn es um das Land geht, liegen ÖVP und SPÖ fast immer auf einer Linie. Bei Bundesthemen brechen die Konflikte auf. Wie sehr stört das die Arbeit in Niederösterreich?

Für mich ist entscheidend, dass bei landespolitischen Entscheidungen das Arbeitsübereinkommen umgesetzt wird. Dass die Sozialdemokraten bei bundespolitischen Themen eine Oppositionsrolle wahrnehmen, ist zu akzeptieren.

Wie sieht es mit dem FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl aus, der mit einigen Sagern – zuletzt zum Schächten – österreichweit für Aufregung gesorgt hat?

Viele Aussagen machen mich nicht gerade glücklich, aber entscheidend sind die Ergebnisse.

Den ehemaligen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer haben Sie wegen der Liederbuch-Affäre für die Landesregierung ausgeschlossen (er trat wegen der Causa zurück, Anm.). Wenn die Ermittlungen eingestellt werden: Wäre Landbauer nicht der angenehmere Partner in der Regierung?

Was ich damals gesagt habe, gilt auch heute: Keine Zusammenarbeit mit Udo Landbauer in der Landesregierung. Wenn er jetzt in den Landtag zurückkehrt, ist das seine Entscheidung und die der FPÖ.