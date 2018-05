Mikl-Leitner lässt Stiftungen und Fonds des Landes auflösen

Die Stiftung „Forum Morgen“ mit den Vorständen Susanne Höllinger, Andreas Theiss und Joachim Rössl hat derzeit vier Projekte laufen: Demokratie und Regionen in der EU, die Entwicklungen im Kulturjournalismus, die digitale Transformation und die Frage nach moderner Kunst in einer Hommage an Werner Hofmann. Diese vier Themen werden weiter bearbeitet, wie man seitens des Landes versichert. Aber nicht mehr über die Stiftung, sondern in der Kultur- und Wissenschaftsabteilung. Neben der Stiftung „Forum Morgen“ stehen weiters auch der „Niederösterreich Fonds“, der „Siegfried-Ludwig-Fonds“ und die „Leopold-Figl-Stiftung“ vor der Auflösung.

Der „NÖ Fonds“, der vor Jahrzehnten anlässlich des zehnjährigen Regierungsjubiläums von Landeshauptmann Andreas Maurer gegründet worden war und dessen Präsident derzeit der ehemalige ORF-Landesdirektor Paul Twaroch ist, zeichnet für die Herausgabe der Kulturzeitschrift „Morgen“ verantwortlich. Diese soll es in Zukunft trotz der Auflösung des Fonds weiter geben. Über den „Siegfried-Ludwig-Fonds“ und die „Leopold-Figl-Stiftung“ werden Studenten unterstützt. Auch das soll – auf anderen Ebenen – weitergeführt werden.

Bereits im Vorjahr hatte Johanna Mikl-Leitner die viel diskutierte Erwin-Pröll-Stiftung auflösen lassen, weil die Gründung einer Akademie des ländlichen Raums als Stiftungszweck weggefallen war. Nicht angetastet wird vorerst die Förderung für die „Bruno-Kreisky-Studentenhilfswerk“ der SPÖ.

Die Stiftungen und Fonds werden nicht die letzten Bereiche sein, wo man Synergien finden will. Derzeit werden auch andere landesnahe Bereiche durchleuchtet und gestrafft.