Messerstecherei im Bezirk Melk: Verdächtiger nach Flucht gefasst

In Pöchlarn (Bezirk Melk) kam es Dienstagnachmittag zu einer Messerstecherei in der Nähe eines Supermarkt-Parkplatzes: Ein 23-Jähriger soll auf einen Mann (22) eingestochen haben, mit dem er zuvor in Streit geraten war.

Der 22-Jährige wurde am Oberkörper verletzt, berichtete der ORF. Er konnte aber selbst per Notruf Hilfe holen und wurde in ein Spital eingeliefert.

Über die Hintergründe war Dienstagabend nichts bekannt, doch der mutmaßliche Täter und das Opfer stammen aus Afghanistan und dürften einander gekannt haben.