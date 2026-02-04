Niederösterreich

Nach Messerattacke in Kottingbrunn: 66-Jähriger verweigerte Aussage

Bilder vom Ort der Tat in Kottingbrunn
Beschuldigter wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Das Opfer - die Ehefrau des Mannes - ist noch nicht vernehmungsfähig
04.02.26, 09:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 66-Jähriger ist nach einer Messerattacke auf seine gleichaltrige Ehefrau am Montagnachmittag in Kottingbrunn (Bezirk Baden) in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert worden. U-Haft wurde beantragt. Der Mann habe bisher die Aussage verweigert, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Mittwoch auf APA-Anfrage. "Das Opfer ist noch nicht vernehmungsfähig", teilte er mit. Zum Auslöser für die Tat laufen nach wie vor Ermittlungen.

Bluttat in NÖ: Mann (66) stach auf Ehefrau ein - in Lebensgefahr

Geprüft wird laut Habitzl weiterhin, ob das Motiv im bevorstehenden Haftantritt des 66-Jährigen liegt. Der Beschuldigte soll die Tat in E-Mails an verschiedene Stellen angekündigt haben. Der 66-Jährige wurde wegen Untreue und betrügerischer Krida rechtskräftig zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt. 

Die Aufforderung zum Strafantritt ist nach Angaben des Landesgerichts Wiener Neustadt im vergangenen Dezember abgeschickt worden.

Versuchter Mord in NÖ: Mann (66) kritisierte vor der Tat die Justiz

Der Mann soll seiner Frau Stichwunden zugefügt und dann versucht haben, sich selbst zu töten. Die beiden Ehepartner wurden mit Verletzungen im Bauchbereich in Krankenhäuser transportiert. Der 66-Jährige wurde wegen Verdachts des versuchten Mordes festgenommen.

Agenturen  | 

Kommentare