Menschenhandel in NÖ und Wien entlarvt: 13 Frauen befreit

Ein Schlag gegen den organisierten Menschenhandel gelang der österreichischen Polizei. Fünf Beschuldigte sind in Haft, berichtete Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes NÖ, am Mittwoch. 13 Frauen aus Venezuela und Kolumbien, die zur Prostitution gezwungen worden waren, wurden aus der Gewalt der Tätergruppe befreit. Zwei weitere wurden quasi „abgefangen“.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Frauen und drei Männer aus Venezuela. Vier von ihnen sind venezolanisch-spanische Doppelstaatsbürger. In die Ermittlungen waren auch das Bundeskriminalamt und die spanische Policia Nacional eingebunden.

Die Festnahmen der Beschuldigten unter Beiziehung des Einsatzkommandos Cobra erfolgten am vergangenen Donnerstag im Bezirk Mödling. 13 Opfer im Alter von 19 bis 22 Jahren wurden aus Wohnungen ebenfalls im Bezirk Mödling und in Wien befreit. Zwei weitere wurden auf dem Flughafen Wien in Sicherheit gebracht, sagte Haijawi-Pirchner. Sie waren auf der Anreise gewesen.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es weitere Opfer gibt.