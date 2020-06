Kremser bereiten sich auf das Schlimmste vor

Die Bewohner und Gastwirte in Krems-Stein bereiten sich seit Sonntagnacht auf das Schlimmste vor. Prognostiziert ist ein Donau-Pegelstand von fast elf Metern. Wenn das - vermutlich in der Nacht zum Dienstag - eintritt, reicht auch der mobile Hochwasserschutz, der auf eine Maximalhöhe von 10,8 Metern ausgelegt ist, nicht mehr aus. Bereits in der Nacht zum Montag forderte Bürgermeister Reinhard Resch seine Bewohner in Krems-Stein auf, ihre Habseligkeiten aus den unteren Geschoßen in Sicherheit zu bringen. Auch die Fahrzeuge sollten entlang der Donaulände entfernt werden.