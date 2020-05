Weniger Nächtigungen, aber die Hoteliers investieren

Es war ein Spitzenjahr, das die Stadt wohl so schnell nicht mehr erreichen wird. 63.494 Nächtigungen wurden 2007 gezählt. Seitdem geht die Kurve nach unten und hat sich mittlerweile bei etwas mehr als 52.000 Nächtigungen pro Jahr eingependelt – im Vorjahr waren es von Jänner bis November genau 51.515 Übernachtungen; im Dezember kamen noch rund 1000 dazu. Für Tourismus-Stadtrat Peter Rath aber kein Grund zu verzagen. „Wir sind hochzufrieden, Melk entwickelt sich prächtig. Und tatsächlich darf man sich durch das Minus nicht täuschen lassen. 2007 gab es in der Region viele Großbaustellen, die Arbeiter brauchten Unterkünfte.

Dass Melk für Reisende aus aller Welt nach wie vor interessant ist, beweisen auch die Zahlen aus dem Tourismusbüro, das vergangenes Jahr in die Kremser Straße übersiedelt. 9200 Kundenkontakte sprechen eine deutliche Sprache.

Und für Bürgermeister Thomas Widrich noch wichtiger: Unternehmer investieren in die Stadt. Erst kürzlich erwarben zwei Franzosen das Hotel „Stadt Melk“. Bis Ostern soll das Gebäude renoviert werden. Geplant ist unter anderem ein Zwei-Sterne-Restaurant. „Und auch die Familie Teufner investiert in ihr Hotel. Es soll generalsaniert werden“, sagt Rath.