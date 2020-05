Melk: Fans stürmen das neue Stadion

In meinen kühnsten Träumen hätte ich damit nicht gerechnet." Dominik Wedl, Obmann des SC Melk, ist derzeit einer der glücklichsten Vereinsmanager Niederösterreichs. Grund: Das erst vor einigen Monaten fertig gestellte Stadion bei der Autobahnabfahrt hat sich zu einem echten Hotspot in der Region entwickelt.



Mehr als 700 Fans, das ist immerhin ein Zehntel der Gesamtbevölkerung, feuerten in der vergangenen Partie ihre Kicker an. "Wir waren komplett ausverkauft", freut sich Wedl. Vergessen scheinen da schon fast die Zeiten, als noch auf dem Platz in der Abt-Karl-Straße gekickt wurde. Damals kamen im Schnitt 350 Menschen zu den Spielen.



Nicht nur der Kassier freut sich über den Besucheransturm, auch sportlich läuft es plötzlich rund. Platz eins in der Tabelle, zuletzt konnten die Spieler sogar noch einen 2:0-Rückstand in einen Sieg umwandeln.