Melk: Endlich grünes Licht für Flutschutz

Und so sehen die Pläne konkret aus: Der Schutz soll die gesamte Donaulände umfassen, also von der Westeinfahrt bis zum Stiftsfelsen. Auf Mauersockeln, die dem Felsen ähneln, werden Mobilelemente aufgesetzt. "Damit wird das Ortsbild nicht zerstört", sagt Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann. Die Wassermassen werden im Krisenfall von zwei Pumpwerken in die Donau gepumpt.

Zu einer Großbaustelle wird auch der Hauptplatz mutieren, der vom Weierbach unterirdisch durchquert wird. "Es muss alles aufgestemmt, der Bach verlegt und eingedichtet werden", sagt Kaufmann.

Die Finanzierung in Melk erfolgt zu 50 Prozent vom Bund, zu 30 Prozent vom Land und zu 20 Prozent von der Stadt. Der Gemeindeanteil wird seitens des Landes noch zusätzlich mit 37,5 Prozent gefördert. "In den vergangenen zehn Jahren wurden 570 Millionen Euro in Hochwasserschutzprojekte und somit für die Sicherheit der Bevölkerung investiert", berichtet Pernkopf.

Auch der Stadtchef, Thomas Widrich, ist zufrieden: "Die Stadt Melk wird künftig vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt sein."

Mit dem Flutschutz kommen auch weitere Projekte ins Rollen. So steht nun auch der Neugestaltung des Hauptplatzes nichts mehr im Wege, die aber erst etwas später folgen wird. Die Pläne aber liegen längst in den Schubladen der Stadtverantwortlichen.