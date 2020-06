„Mein Ziel ist Nummer 1 der Welt“

Die Titelkämpfe in Salzburg waren wegen der corona-bedingten Pause internationaler Bewerbe so hochkarätig besetzt wie noch nie. Das habe ihr gezeigt, dass sie mittlerweile gegen Profis eine Chance habe, meint die junge Golferin.

Sie lebt seit dem Vorjahr in den USA, wo sie an der University of California, Los Angeles (UCLA) studiert – intensives Sporttraining inklusive. In den USA will sich Spitz den Traum von der Profi-Karriere ermöglichen. In etlichen Turnieren, bei denen sie gegen die Elite der US-Nachwuchsgolfer brillierte, gelangen ihr bereits wichtige Schritte.

Die junge Göllersdorferin will weiter hart an sich arbeiten. In den kommenden Wochen stehen wieder einige Bewerbe auf dem Programm, unter anderen die letzten beiden Spieltage des Audi-Circuits sowie die internationalen Staatsmeisterschaften.

Ihr langfristiges Ziel hat Spitz klar definiert: Mein Ziel ist die Nummer 1 der Welt, ich möchte Majors gewinnen.“