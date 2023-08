Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand in Wiener Neustadt

Ein Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wiener Neustadt hat in der Nacht auf Samstag mehrere Verletzte gefordert. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr wurden acht Personen nach Rauchgasinhalation an Ort und Stelle versorgt, drei davon wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz gestaltete sich fĂŒr die Helferinnen und Helfer schwierig, da die betroffene Wohnung im zweiten Stock des GebĂ€udes "massiv vermĂŒllt" gewesen sei.