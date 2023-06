Mehrere Verletzte nach Pkw-Frontalkollision in Niederösterreich

Eine Frontalkollision zweier Pkw hat am Dienstagabend in Aschbach-Markt (Bezirk Amstetten) drei Verletzte gefordert. Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos wurden zwei Personen von den Helfern mittels hydraulischem Gerät aus den zerstörten Autos gerettet. Ein Insasse wurde per Notarzthubschrauber in ein Linzer Krankenhaus transportiert.