Mehr Wellen um seismische Messungen

Josef Zihr kämpft derzeit vor Gericht gegen die OMV. Grund: Er behauptet, dass aufgrund der seismischen Messungen des Unternehmens, mittels derer nach Erdgas gesucht wird, Ziegeln heruntergefallen seien. Außerdem habe er auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) Wandrisse und Stromausfälle nach den Messungen registriert. Zu dem Streit mit der OMV kommt nun einer mit dem Bürgermeister hinzu.

„Er hat uns gesagt, dass er die Schadensmeldungen nicht an die OMV weiterleiten darf, weil es Privatsache ist. Das ist es aber mit Sicherheit nicht, weil der Bürgermeister die Fahrzeuge mit Genehmigung durch den Ort rütteln gelassen hat“, sagt Zihr. Und er fügt hinzu: „Die Fälle in Orth an der Donau verjähren Ende März. Wahrscheinlich fürchtet der Bürgermeister Schadenersatzansprüche einiger Gemeindebürger an die Marktgemeinde.“