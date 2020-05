Mehr Uhrmacher-Nachwuchs löst neue Zeitrechnung aus

Eine Trendwende ist zumindest beim großen Dilemma spürbar. Wie berichtet, fehlen in vielen Uhrmacherbetrieben die Nachwuchskräfte, weil Jugendliche kaum Interesse an einem alten Handwerksberuf haben. Das bekommt auch die Fachschule für Uhren- und Präzisionstechnik an der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) in Karlstein zu spüren. "Die Uhrmacher waren immer stärker in Vergessenheit geraten. Auch mit Hilfe des KURIER ist es gelungen, unsere Branche wieder bekannter zu machen", sagt Direktor Hörmann. Die Ausbildung dauert vier Jahre und ermöglicht den Schülern, technische Kniffe zu erlernen. Wer Uhren reparieren will, muss dabei drei Punkte erfüllen können. "Man benötigt gute Augen, Fingerspitzengefühl und eine schnelle Auffassungsgabe", schildert Hörmann. Da viele Uhrmacherbetriebe Fachkräfte suchen, haben Schüler schon während ihrer Ausbildung ihren Job so gut wie sicher.