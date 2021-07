73 Flüchtlinge in Niederösterreich aufgegriffen

In Sittendorf in der Gemeinde Wienerwald (Bezirk Mödling) und in Loosdorf (Bezirk Melk) sind am Donnerstag jeweils große Zahlen an Flüchtlingen angehalten worden.

Es habe sich um 73 Menschen - 41 bzw. 32 - gehandelt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein mutmaßlicher Schlepper wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt ermittelt.