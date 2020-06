Mehr als 50 Fahrraddiebstähle geklärt

Nach zahlreichen Fahrraddiebstählen bei Bahnhöfen in Niederösterreich ist nun ein 23-Jähriger in Haft. Angaben der Landespolizeidirektion NÖ zufolge sollen 50 bis 70 Fahrraddiebstähle auf seine Rechnung gehen. Dem Mann wird außerdem Internetbetrug angelastet.

Der Beschuldigte war am Donnerstag festgenommen worden, nachdem er in Wien-Leopoldstadt einen weiteren Fahrraddiebstahl verübt hatte. Bei der Einvernahme gab er zu, von Anfang Juni bis Ende Oktober 50 bis 70 derartige Taten bei den Bahnhöfen Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling), Mödling, Baden sowie in Deutsch-Wagram und Helmahof (jeweils Bezirk Gänserndorf) begangen zu haben. Der Mann stand schon seit Mitte September im Visier der Fahnder. Die Fahrräder soll er weiterverkauft haben.

Er gestand außerdem, drei nicht vorhandene Laptops im Internet inseriert und dafür Geld kassiert zu haben. Laut Polizei wird zu den mußmatlichen Betrugsdelikten noch ermittelt.