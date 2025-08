Klinikum Amstetten wirft Angel nach Nachwuchsärzten aus

Da es in allen Krankenhäusern an ärztlichem Personal mangelt, werfen die verantwortlichen Mediziner im Landesklinikum Amstetten bereits frühzeitig die Angel nach den Kollegen der Zukunft aus. Zum zweiten Mal hat man nun Medizinstudenten in den Ferien eine Woche lang Einblicke ins Geschehen auf den verschiedenen Spitalsabteilungen gewährt.