Medizinische Versorgung ohne Grenzen

"Mir war nicht klar, dass es drüben weitergeht", erzählt Kateřina Turková aus České Velenice. Als die 38-jährige Mutter von vier Söhnen ein junges Mädchen war, hörte ihr Horizont am Eisernen Vorhang zwischen Tschechien und NÖ auf. Noch vor wenigen Jahren hätte sie sich nicht träumen lassen, dass sie jetzt im nur zwei Kilometer entfernten Landeskrankenhaus Gmünd medizinisch behandelt wird. "Binnen weniger Minuten bin ich versorgt. Das ist eine tolle Sache", sagt Turková. Genau 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gehört die grenzüberschreitende Spitalsversorgung zumindest im Waldviertel zum Alltag.

Was sich so locker anhört, war alles andere als einfach, weil für die barrierefreie Medizin in Österreich erst viele bürokratische Schranken geöffnet werden mussten. Noch vor Kurzem wirkte die Situation in Südböhmen paradox: Obwohl das Landeskrankenhaus Gmünd in Sichtweite ist, mussten tschechische Patienten aus České Velenice rund 60 Kilometer zurücklegen, um im Krankenhaus Budweis oder Neuhaus behandelt werden zu können.