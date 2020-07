Mautern: Post will mit Bürgern Frieden schließen

Groß war der Unmut als das Postamt in Mautern im Bezirk Krems vor zwei Jahren geschlossen wurde. Mit einem Schlag verloren rund 6500 Menschen, die in drei Gemeinden wohnen, ihre Briefannahmestelle. Trotz der Protestwelle blieben die Verantwortlichen der Post stur und ließen sich nicht mehr umstimmen. Die neu eröffnete Postservicestelle in der Spar-Lebensmittelfiliale wirkt nun wie ein Friedensangebot an die Bewohner in Mautern und Umgebung.



„Das Briefvolumen ist zuletzt leider massiv zurückgegangen. Und nur mit dem Paketversand lässt sich ein Postamt nicht aufrecht erhalten“, schilderte Post-Vorstandsmitglied Walter Hitziger die Beweggründe aus wirtschaftlicher Sicht.