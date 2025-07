"Förderchaos" in Mautern: Debatte um Kindergartenausbau

Der Kindergarten-Zubau in der Vikasstraße sorgt aktuell in Mautern für Gesprächsstoff. Mit der Erweiterung des Gebäudes wird Platz für eine fünfte Gruppe samt Garderobe sowie Personalraum geschaffen und eine Tagesbetreuung im Erdgeschoß eingerichtet. Eine neu angelegte Spielterrasse am Dach kann bei Bedarf mit wenig Aufwand ebenfalls für die Betreuung einer weiteren Gruppe genutzt werden kann.

Mehr Ausgaben, weniger Förderung

Ursprünglich waren für diese Erweiterungen 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Schlussendlich sollen die Kosten laut den Neos jedoch bei 1,75 Millionen Euro gelegen haben. Noch schwerer als die gestiegenen Ausgaben wiege jedoch "der massive Einbruch bei der erwarteten Förderung": Die Gemeinde habe 850.000 Euro seitens Bund und Land erwartet, mittlerweile rechne man mit 260.000 Euro.

Auch Gemeinderätin Tanja Reiter ortet ein Problem für die Gemeinde: „In Mautern werden derzeit zahlreiche Bau- und Infrastrukturprojekte vorangetrieben." Es werde also viele Bälle gleichzeitig jongliert. Die Gefahr, dass sich die Gemeinde dabei verzettelt und den strategischen Überblick verliert, sei nun leider Realität geworden.