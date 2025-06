Behördengang per Mausklick: Was ein Online-Rathaus bieten muss

Dabei war die erste Anforderung der Bürgerservice, um sich auch "den einen oder anderen Gang ins Rathaus zu ersparen", sagt IT-Stadtrat Philipp Schottleitner (ÖVP). Viele "Behördenwege" sind per Mausklick zu erledigen, was von einem modernen Internetauftritt einer Gemeinde einfach erwartet wird. Niemand muss etwa wie noch vor ein paar Jahren notwendig die Essensbons für den Kindergarten persönlich abholen. Weil das Angebot erweitert wurde, wuchs die Seite von 120 auf mehr als 200 Seiten. Die Website wurde auch nach dem "Mobile first-"-Prinzip erstellt, um die Userfreundlichkeit am Handy zu gewährleisten.

Interessant und für einen Weinort vielleicht typisch ist, dass an zweiter Stelle in der Umfrage der Heurigenkalender genannt wurde. Dafür gibt es nun auf der Startseite gleich einen Direktlink.

Barrierefreiheit

Manche Bereiche wurden speziell gestaltet. Etwa die Möglichkeiten, die Bad Vöslau als beliebte Hochzeitsstadt bietet. Wer Interesse daran hat, sich hier anzusiedeln oder gerade frisch eingezogen ist, bekommt einen geballten Überblick, was man als Neu-Vöslauer so wissen sollte und woran man denken muss.