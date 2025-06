Besser und einfacher? Was die neue "ID Austria"-App alles kann

Viele, die in den vergangenen Jahren Behördenwege digital erledigen wollten, können ein Lied davon singen: Die dafür nötige App „Digitales Amt“ war von, gelinde gesagt, überschaubarer Benutzerfreundlichkeit.

Nutzer haben zudem einen besseren Überblick über ihre Personendaten – vom Wohnsitz über den Reisepass bis hin zum Zulassungsschein.

Der Umstieg auf die neue App erfolgt automatisch. Bestehende Anmeldungen bleiben vollständig erhalten, es ist kein neuer Registrierungsschritt erforderlich.

Umgestaltet wurde auch die Website oesterreich.gv.at. Sie ist nun barrierefreundlicher und optimiert für mobile Endgeräte.

Ziel: Aufstieg in die Top 3

Als Vision für die nächsten Jahre schweben Pröll aber viel weitreichendere Schritte vor: „Es geht darum, nicht nur die Verwaltung zu digitalisieren, sondern Services neu zu denken. Etwa, indem man Prozesse besser verkoppelt.“ Als Beispiel nennt der Staatssekretär die Wohnsitzänderung, die viele weitere Änderungen auslöst – bis hin zum nötigen Wechsel des Kindergartens. „Ziel ist ein One-Stop-Shop, wo alle diese Prozesse zentral im Hintergrund laufen.“

Letztlich, so Pröll, soll Österreich in Sachen Digitalisierung in die Top 3 Europas aufsteigen.

Mindestalter für Soziale Medien

Auch das zuletzt intensiv diskutierte Mindestalter für die Nutzung von Sozialen Medien fällt in den Zuständigkeitsbereich des Staatssekretärs. „Eine konsequente Überprüfung des gesetzlichen Mindestalters ist unabdingbar“, betont Pröll. ID Austria könnte (aber müsste nicht) eine Lösung dafür sein. Pröll verweist auf die gemeinsame Initiative auf EU-Ebene, mit denen die Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden sollen.