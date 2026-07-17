Matratzenrecycling in Niederösterreich: Viel CO₂ eingespart

Loop-it wurde im Jahr 2025 von Kreislaufwirtschaftspionier Brantner green solutions und dem Schaumstoffspezialisten Neveon gegründet. Ziel ist es, alten Schaumstoff nicht mehr zu verbrennen, sondern nachhaltig weiterzuverarbeiten.

„Mit Loop-it zeigen wir, dass Kreislaufwirtschaft auch bei komplexen Produkten wie Matratzen technologisch umsetzbar ist. Unser Ziel war von Anfang an, einen völlig neuen Stoffstrom für das Recycling zu erschließen, was uns nun endlich im industriellen Maßstab gelingt“, meint Jernej Hren, Geschäftsführer Loop-it GmbH und Group Innovation Officer bei Brantner.

Emissionsausstoß durch Verbrennung Jährlich lässt sich die Zahl der von Loop-it recycelten Matratzen auf 110.000 hochrechnen, auch werden mehrere Tonnen an Sekundärrohstoffen gewonnen. Insgesamt können so circa 80 Prozent des ursprünglichen Materials weiterverwendet werden. Dabei entsteht deutlich weniger CO₂ als bei der herkömmlichen Verbrennung: Normalerweise werden durchschnittlich 26,47 Kilogramm CO₂ ausgestoßen, beim Recycling nur noch 3,42 Kilogramm, was eine Einsparung von rund 87 Prozent bedeutet.

In Österreich werden jährlich mehr als eine Million Matratzen entsorgt. Die meisten Exemplare werden in weiterer Folge immer noch verbrannt, obwohl Matratzen wertvolle Materialien wie Polyurethanschaum, Latex oder Metalle enthalten. Loop-it setzt hier an und erschafft einen neuen Rohstoffkreislauf. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden betriebliche Abläufe angepasst und Materialien analysiert.