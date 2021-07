Markt mit historischem Flair

Der Duft von Kräutern, frischem Obst, Käse und Schinken liegt in der Luft, eine rüstige Herrenrunde nippt am Vormittagsbier aus der Dunkelsteinerwald-Region und eine alte Blumenverkäuferin sitzt neben ihrer Stangl-Puch und genießt die wenigen Sonnenstrahlen, die durch die Wolkendecke blinzeln: Donnerstag und Samstag gehört der Domplatz in St. Pölten nicht den Autos, sondern den Standlern. Etwas Platz machen müssen sie seit einiger Zeit allerdings den Archäologen, die mit Grabungen auf dem Areal beschäftigt sind. Tausende Skelette haben sie schon freigelegt.