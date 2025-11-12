Alkohol, Aggression, Entgleisung: Prozess nach brutaler Nacht in NÖ

Wie auf einer Schnur aufgereiht sitzen sie auf der Anklagebank im Landesgericht St. Pölten : fünf junge Männer (zwischen 22 und 29 Jahre alt), allesamt aus Niederösterreich, denen am 26. Juli 2025 in Hofstetten-Grünau im Bezirk St. Pölten die Sicherungen durchgebrannt sein sollen.

Es geht um schwere Körperverletzung – und um ein Verhalten, das die Richterin beim Prozess am Mittwoch als „letztklassig“ bezeichnete.

War es Notwehr?

Dabei begann alles ganz entspannt. Das Quintett besuchte an dem Sommertag ein Fußballtennisturnier; dabei wurde aber nicht nur gesportelt, sondern auch sehr viel getrunken.

Später dann, es war bereits dunkel, kam es vor dem Sportplatz zu einem Gerangel, das mit einem am Boden liegenden 41-Jährigen endete, der einen Nasenbeinbruch erlitt.

Einer der Angeklagten, der zugab, den Mann geschlagen zu haben, betonte, er habe nur in Notwehr gehandelt. „Der Mann kam auf mich zu und schrie: Ich bringe dich um!“, behauptete der Niederösterreicher bei der Befragung durch die Richterin.

Davon wollte das Opfer beim Prozess jedoch nichts wissen. Er sei zu Boden gerissen und anschließend getreten worden, so der 41-Jährige, der ebenfalls betrunken gewesen war.