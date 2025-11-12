Endlich: Albino-Wallaby ist wieder in die Family City zurückgekehrt

In Niederösterreich ist ein Känguru eher selten Gesprächsthema. Als jedoch Ende Oktober ein seltenes Rotbrustkänguru aus " Merlin's Farm " in der Family City an der tschechischen Grenze bei Kleinhaugsdorf ( Bezirk Hollabrunn ) verschwand, war das Foto des Jungtieres plötzlich überall präsent.

Nun konnte das Tier nach einer fieberhaften Suche wieder gefunden werden. "Gestern erreichte uns ein Hinweis, dass es in der Nähe von Chvalovice gesehen wurde. Sofort machten sich rund zwanzig unserer Mitarbeiter auf den Weg. Mehrmals hatten wir es fast – doch der kleine Abenteurer war einfach zu flink und neugierig auf die große Welt", schildert Andrea Weisová von der Family City die Verfolgungsjagd.

Schließlich gelang es, das Känguru mithilfe eines Betäubungsgewehrs zu fangen. Ein Tierarzt stand den rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausflugsziels dabei zur Seite. "Endlich konnten wir es wieder in seine vertraute Heimat bringen", ist Weisová erleichtert.

Nachdem das Tier in der Nacht auf den 30. Oktober verschwand, ging man zunächst davon aus, dass das Tier gestohlen wurde. Über die Medien rief man dazu auf, Hinweise zu liefern und bei der Suche zu helfen, sogar eine Belohnung von 2.000 Euro wurde ausgeschrieben.

Hilfe von Freiwilligen

Viele Freiwillige unterstützten das Team des Ausflugsziels bei der Suche, schickten Hinweise und teilten den Suchaufruf in den Sozialen Medien. "Dank euch hat diese Geschichte ein wunderschönes Happy End gefunden", betont die Family City.

Die Family City der Unternehmerfamilie Seunig (früher bekannt als Excalibur City) beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf ist ein Vergnügungspark. Zu dem riesigen Erlebnispark gehört auch "Merlin's Farm", auf der es unter anderem Alpakas, Mini-Esel, Schafe, Ziegen, Schweine, Mini-Straußen und noch viele andere Tiere zu bestaunen gibt.