Entführungsalarm: Känguru aus Vergnügungspark verschwunden

Nachdem Elch Emil mit seiner Wanderung quer durch Niederösterreich Fans und Tierschützer wochenlang in Atem gehalten hat, scheint sich an der tschechischen Grenze der nächste tierische Krimi abzuzeichnen. Diesmal geht es um ein anscheinend entwendetes Rotbrustkänguru . Das Tier dürfte zu Halloween aus dem Gehege von "Merlin’s Farm" bei Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) von Unbekannten entführt worden sein. Es handelt sich um ein Jungtier.

Beliebte Tierwelt

Die Freizeit- und Erlebniswelt "Family City“ der Unternehmerfamilie Seunig (früher bekannt als Excalibur City) beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf ist ein beliebter Vergnügungspark. Zu dem riesigen Erlebnispark gehört auch "Merlin's Farm", auf der es unter anderem Alpakas, Mini-Esel, Schafe, Ziegen, Schweine, Mini-Straußen und andere Tiere zu bestaunen gibt.

Einer der Publikumslieblinge war zuletzt ein junges Albino-Rotbrustkänguru. Seinen Namen hat es von der rötlichen Färbung seines Halses und seiner Schultern. Es gibt auch albinotische Exemplare dieser Art mit weißem Fell und blauen Augen, wie es in der "Family City" der Fall war. Das Jungtier ist seit dem 31. Oktober auf dem Tierpark spurlos verschwunden. "Wir sind schockiert und fassungslos. Das Beuteltier hat sich nach kürzester Zeit zu einem Publikumsliebling entwickelt und liegt uns allen sehr am Herzen“, sagte Roger Seunig, Geschäftsführer der Family City gegenüber der NÖN.