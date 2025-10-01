Elch "Emils" GPS-Spur wird demnächst enden

Elch "Emil", der rund einen Monat lang durch Österreich wanderte, ist seit Montag voriger Woche im Böhmerwald unterwegs und wechselt zwischen Bayern und Tschechien hin und her. Noch kann seine Route mittels GPS-Tracker verfolgt werden, doch bald wird die Batterie leer sein, berichtete die zuständige Landesrätin Michaela-Langer Weninger (ÖVP) am Mittwoch. Gesundheitlich ist er fit, die Fans in Österreich hatten ihm aber Stress beschert.

"Emil" erkunde ungestört seinen natürlichen Lebensraum - mit einem kurzen Besuch im bayrischen Örtchen Bischofsreut - und finde zu seinem normalen Lebensrhythmus und Artgenossen zurück. Eine Population von 20 Tieren ist im tschechischen Nationalpark Šumava daheim. Mittlerweile erhalte auch ein Vertreter des Bayrischen Walds "Emils" Daten, doch der GPS-Tracker wird nicht mehr lange aufzeichnen, berichtete das Fachgremium am Mittwoch. Die Batterie des Senders werde bald erschöpft sein. Stressiger Sommertrip Der Tracker habe jedenfalls seine Aufgabe erfüllt und dokumentiert, dass Emil die Narkose gut überstanden habe und seine Wanderung fortsetze. Die Blutwerte aus dem während der Narkose gemachten Gesundheitscheck lassen darauf schließen, dass der Sommertrip für den Elch sehr stressig war. Die Auswertung des Bluts ergab erhöhte Cortison-Werte sowie eine niedrige Zahl weißer Blutkörperchen, was beides - vor allem in der Zusammenschau - Indikatoren für chronischen Stress seien. Zusätzlich wurde "Emil" im Zuge der Untersuchung vorsorglich mit Sauerstoff, Infusionen, Vitaminen und Mineralstoffen gestärkt.

