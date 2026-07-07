Stau-Gefahr auf der B20: Mariazeller Straße wird zur Baustelle

Autofahrer in St. Pölten müssen sich in den kommenden Wochen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Auf der stark frequentierten Mariazeller Straße (B20) wird ein rund 500 Meter langer Abschnitt umfassend saniert. Die Arbeiten finden an den beiden kommenden Wochenenden sowie in zwei darauffolgenden Nächten statt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Kreuzung mit der Landsbergerstraße und kurz vor der Wernerstraße, auf Höhe des WIFI. Laut dem Land Niederösterreich ist eine Sanierung aufgrund von Spurrinnen, Rissen und Ausmagerungen der Fahrbahn notwendig geworden. Täglich nutzen rund 28.000 Fahrzeuge die B20 vom Europaplatz in Richtung Süden.

Für die Bauarbeiten wird die Straße jeweils nur halbseitig befahrbar sein. Der Verkehr wird während der einzelnen Bauphasen händisch geregelt. Die Arbeiten erfolgen in zwei Etappen: Von 11. bis 13. Juli sowie von 18. bis 20. Juli wird jeweils von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr gearbeitet. Zusätzlich sind nach jedem Wochenende noch Arbeiten in einer Wochennacht zwischen 19 Uhr und 5 Uhr vorgesehen. Arbeiten am Wochenende Am ersten Wochenende werden auf einer Richtungsfahrbahn die bestehende Asphaltdecke abgefräst und eine neue Tragschicht eingebaut. In der darauffolgenden Nacht wird die Deckschicht aufgebracht. Am zweiten Wochenende wird derselbe Ablauf auf der gegenüberliegenden Fahrbahn wiederholt. Abschließend werden die neuen Bodenmarkierungen angebracht.