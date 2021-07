Senioren-Tagesstätte vor Aus

Ich bin so gerne da, weil wir hier was tun können“, erzählt Maria Unger und ihr Mann nickt. „Was tun“ bedeutet Singen, Werken, Gymnastik, Gedächtnistraining oder gemeinsames Kochen.

Seit eineinhalb Jahren besuchen die Pensionisten die Tagesheimstätte für Senioren des NÖ Hilfswerks in St. Gabriel, Maria Enzersdorf. Doch nun steht die beliebte Einrichtung, ein niederösterreichweit einzigartiges Vorzeigeprojekt von Liese Prokop, vor dem Aus.

„Das ist so toll, was hier geboten wird. Wer hat da den Rotstift genommen?“, fragt sich Marias Tochter, Elisabeth Harrasser-Unger. „Das darf einfach nicht sterben.“ So sehen das auch die Angestellten, die versetzt werden: „Da wird immer von Entlastung der Angehörigen gesprochen und wo das passiert, wird zugesperrt.“ 50 Senioren kämen regelmäßig in die Tagesstätte.

Am Montag wird es ein Info-Treffen samt Pflegeberatung mit den Besuchern und ihren Angehörigen geben. Harrasser-Unger hofft auf Rettung in letzter Sekunde. Man wisse doch, dass es für Pflegebedürftige am Besten sei, in ihrer gewohnten Wohnumgebung zu bleiben. In der Tagesstätte hätten die Senioren Ansprache und Kontakt – auch jene, die sich in Pflegestufe 3 oder 4 befänden.