Schüler froren bei 14 Grad

„Erfahrungsgemäß gibt es da in den ersten Jahren immer Probleme, bis in allen Räumen die Sollwerte erreicht sind“, sagt Sockel. Man habe schon öfter gemeldet, dass es zu kalt sei. Das sei dann behoben worden. „Und jetzt hat es schon um acht Uhr die richtige Temperatur und nicht erst nach zehn Uhr.“ Der aktuelle Vorfall hänge damit aber nicht zusammen. Da habe es sich schlicht um einen Heizungsausfall gehandelt.

Das bestätigt auch die Firma Siemens. Dass es in der Vergangenheit Probleme mit der Temperatur gegeben hat, weist man zurück. „Das war nur in drei Tagen vor dem Heizungsausfall. Ansonsten gibt es bei Siemens Protokolle, die das nicht bestätigen“, sagt Sprecherin Veronika Gasser.

Zumindest am Donnerstag konnten die Schüler ihre Jacken wieder in der Garderobe lassen. Laut Direktor und der Firma Siemens hatte es die üblichen 21 Grad Celsius. Die Jugendlichen hoffen, dass das so bleibt. Der Winter hat ja erst begonnen.