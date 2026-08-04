Rettungsaktion in der March: 72-Jähriger von Passant aus Wasser gezogen

Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf wurde am Montagvormittag von einem Fußgänger gerettet. Er wollte die March im Gemeindegebiet von Angern an der March in Richtung Slowakei überqueren. Das Wasser war in diesem Bereich nur rund 60 Zentimeter tief.

Dabei dürfte dem Mann die Brieftasche ins Wasser gefallen sein. Beim Versuch, sie zu wiederzufinden, soll er ausgerutscht und in den Fluss gestürzt sein. Der 72-Jährige verlor das Bewusstsein. Ein aufmerksamer Fußgänger bemerkte den Vorfall, sprang unverzüglich in die March, zog den Verunglückten ans Ufer und leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Ins Spital geflogen

Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 9 übernahm die medizinische Erstversorgung des Verunglückten. Anschließend wurde der 72-Jährige in das Landesklinikum Mistelbach geflogen.