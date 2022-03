Mann unter 400 Kilo schwerer Metallform eingeklemmt

Ein 27-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag in einer Firma in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Melk wollte gegen 13.30 Uhr eine 400 Kilo schwere Metallform in eine Spritzgussmaschine mit Hilfe eines Flaschenzugs einlegen. Dabei dürfte das Werkzeug auf einer Seite nach unten gefallen sein, teilte die Polizei mit. Der Arbeiter wurde im Bereich des linken Oberarmes eingeklemmt.

Ein Hubschrauber flog den Mann ins Universitätsklinikum St. Pölten. Das Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen.