Mann starb bei Kollision mit Baum in Niederösterreich

Ein 49-Jähriger ist am Mittwoch in Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der slowakische Staatsbürger war laut Polizeiangaben vom Donnerstag vermutlich aufgrund von Glätte mit seinem Pkw von der L8 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.