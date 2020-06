Man(n) einigt sich mit Schmuckenschlager

Nur zweieinhalb Wochen nach den Gemeinderatswahlen steht in Klosterneuburg die Koalition: VP-Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, der mit 20 Mandaten knapp die Absolute verfehlte, einigte sich mit SP-Spitzenkandidat Stefan Mann auf eine Zusammenarbeit – am Mittwoch unterzeichneten sie ein Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre.

"Ich freue mich, überpünktlich die neue Zusammensetzung im Gemeinderat präsentieren zu können", meinte Schmuckenschlager, "wir von der Volkspartei haben einen Partner gesucht, mit dem wir fünf Jahre lang arbeiten können."

Auch NEOS und die Liste PUK werden in Klosterneuburg mitreden: Letztere bekommt den Verkehrsstadtrat, auch die NEOS will Schmuckenschlager einbinden. Gespräche mit den Grünen waren zuvor an den Diskussionen über einen verkleinerten Stadtrat und den Ankauf der Rostock-Villa ( der KURIER berichtete) gescheitert.