Stadt in NÖ trotzt Krise: Schulden runter, Investitionen rauf

Dass viele Gemeinden in Niederösterreich mittlerweile am finanziellen Limit angekommen sind, ist bekannt. Der KURIER hat in den vergangenen Monaten immer wieder darüber berichtet.

Es gibt aber auch Ausnahmen, bei denen die Lage noch nicht ganz so dramatisch ist. So hat die Stadtgemeinde Mank im Bezirk Melk nun ihr Budget für das Jahr 2026 einstimmig beschlossen. Was die Verantwortlichen, die bei der Sitzung am Samstag gleich zweimal Besuch von Krampus und Nikolaus bekamen, besonders freut: Der Schuldenstand konnte gesenkt werden.

Investitionen sind fix

Insgesamt stehen der Stadtgemeinde rund 10,2 Millionen Euro zur Verfügung, davon 7,2 Millionen Euro für laufende Ausgaben und rund 3 Millionen Euro für größere Investitionen. Folgende Vorhaben sind bereits fix eingeplant: Für den Kanalbau sind 150.000 Euro veranschlagt, die neue Urnenwand am Friedhof kostet 35.000 Euro, für Güterwege liegen 21.000 Euro bereit.

Weitere Investitionen im Straßenbau, bei Radwegen und im Hochwasserschutz summieren sich auf rund 3 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben ist der Radweg nach Loipersdorf als größtes Straßenbauprojekt. Zudem wird die Steuerung der Kläranlage erneuert (230.000 Euro), ein Batteriespeicher für das Wasserwerk installiert und der Abbruch des ehemaligen Topfereigebäudes am Molkereiareal umgesetzt.