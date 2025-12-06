Wie Dampfzüge Sommerfrischler in das Ybbstal holten

Es ist ein interessantes Autorengespann, das sich da zusammengetan hat, um dem Ybbstal in Niederösterreich ein Denkmal zu setzen. Der Amstettner Historiker und Literaturwissenschaftler Gerhard Zeillinger und der ehemalige Ybbsitzer Amtsleiter Martin Reingruber haben in ihrem Buch "Das Ybbstal“ ihr Wissen um die Menschen und die Kulturlandschaft in einem informativen Bildband mit zahlreichen historischen Fotos zusammengefasst.

"Von Amstetten bis Lunz – in alten Ansichten“ nennen die Autoren ihr bei Winkler-Hermaden verlegtes Werk im Untertitel. Die weit über 100 Abbildungen aus dem vorigen Jahrhundert stammen aus den eigenen und privaten Sammlungen.

Zeillinger und Reingruber rufen mit den nostalgischen Ansichten das "verborgene“ Ybbstal in Erinnerung, das wegen seiner landschaftlichen Reize und durch die technische Leistung der Eisenbahn zur beliebten Sommerfrische-Destination geworden ist.

Mit der Eröffnung der Kronprinz-Rudolf-Bahn von Amstetten nach Waidhofen und weiter Richtung Süden ins Selzthal und später der Ybbstalbahn zwischen Waidhofen und Kienberg/Gaming wurde das Tal der "Schwarzen Grafen“ – so hießen die Hammerherrn und Schmieden – um 1900 auch für die Urlauber und Sommerfrischler erschlossen.