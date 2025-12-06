Niederösterreich

Wie Dampfzüge Sommerfrischler in das Ybbstal holten

Schwarzbachviadukt
Reichhaltiger Bildband entführt in die Geschichte des Ybbstals. Autoren stellen am morgigen Sonntag ihr neues Buch im Waidhofner Rothschildschloss vor.
Von Wolfgang Atzenhofer
06.12.25, 09:00
Es ist ein interessantes Autorengespann, das sich da zusammengetan hat, um dem Ybbstal in Niederösterreich ein Denkmal zu setzen. Der Amstettner Historiker und Literaturwissenschaftler Gerhard Zeillinger und der ehemalige Ybbsitzer Amtsleiter Martin Reingruber haben in ihrem Buch "Das Ybbstal“ ihr Wissen um die Menschen und die Kulturlandschaft in einem informativen Bildband mit zahlreichen historischen Fotos zusammengefasst.

Buchautoren Das Ybbstal

Die Autoren des Buchs "Das Ybbstal": Gerhard Zeillinger und Martin Reingruber.

"Von Amstetten bis Lunz – in alten Ansichten“ nennen die Autoren ihr bei Winkler-Hermaden verlegtes Werk im Untertitel. Die weit über 100 Abbildungen aus dem vorigen Jahrhundert stammen aus den eigenen und privaten Sammlungen.

Das neue Buch Das Ybbstal

Neue Bucherscheinung: Das Ybbstal.

Zeillinger und Reingruber rufen mit den nostalgischen Ansichten das "verborgene“ Ybbstal in Erinnerung, das wegen seiner landschaftlichen Reize und durch die technische Leistung der Eisenbahn zur beliebten Sommerfrische-Destination geworden ist.

Historischern Blick auf Amstetten

Historischer Blick auf Amstetten.

Mit der Eröffnung der Kronprinz-Rudolf-Bahn von Amstetten nach Waidhofen und weiter Richtung Süden ins Selzthal und später der Ybbstalbahn zwischen Waidhofen und Kienberg/Gaming wurde das Tal der "Schwarzen Grafen“ – so hießen die Hammerherrn und Schmieden – um 1900 auch für die Urlauber und Sommerfrischler erschlossen.

Opulente Bilder mit Dampfrössern und vollen Waggons, viele Ortsansichten aus den elf Ybbstalgemeinden oder auch im Lunzersee planschende Badegäste finden sich in der 130 Seiten starken Abenteuerreise.

Vorstellung

Vorgestellt wird das Buch am morgigen Sonntag (15 Uhr) in der Stadtbibliothek im Rothschildschloss Waidhofen/Ybbs. Im Buchhandel kostet das Biuch 26,90 Euro.

